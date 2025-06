Kate Beckinsale ehrt ihre Katze Clive am zweiten Todestag

Kate Beckinsale (51) hat ihre verstorbene Katze Clive anlässlich ihres zweiten Todestages mit einer emotionalen Hommage gewürdigt. Die Schauspielerin bezeichnet den Kater, der stolze 19 Jahre alt wurde, als die "Liebe ihres Lebens" und teilt auf Instagram rührende Worte sowie Erinnerungsbilder und -videos der gemeinsamen Zeit. Begleitet wurde ihr Tribut von der Geschichte, wie Clive einst ihre Familie bereicherte, bis er im Juni 2023 verstarb. Kate offenbart, dass die Trauer auch nach zwei Jahren kaum nachgelassen hat: "Mein Herz ist für immer gebrochen." Besonders bewegend ist für Kate der Zufall, dass ein Freund genau an diesem Tag ein Kunstwerk, das die Fellnase abbildet, für sie anfertigte.

Clive war Kates ständiger Begleiter und wurde regelmäßig in liebevoll arrangierten Kostümen abgelichtet. Ob an Halloween oder Weihnachten – die beiden teilten eine besondere Bindung, die die 51-Jährige als einzigartig beschreibt. Sie spricht offen darüber, dass sie die tiefe Verbindung zu ihrem Haustier unterschätzt hatte, bevor Clive Teil ihres Lebens wurde. Ihr humorvoller Gefährte liebte Gepäckstücke, Tüten und Kisten – eine Vorliebe, der Kate ihm mit eigens gekauftem Spielzeug nachkam. Sie selbst bezeichnete sich einmal als "Katzenmensch", da sie die Pflege leichter als die eines Hundes empfand.

Besonders im ersten Jahr nach Clives Tod fand Kate Trost auf ungewöhnliche Weise. In einem emotionalen Moment gestand sie damals auf Social Media: "Nennt mich verrückt, aber ich schlafe jede Nacht mit seinem kleinen Sarg in meinem Bett." Für Kate fühlte sich ihr Zuhause lange leer an, seit Clive nicht mehr da war. "Jeder einzelne Teil meines Hauses fühlt sich an, als sollte er darin sein", schrieb sie damals und teilte offen ihren Schmerz mit ihren Fans.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin, und ihre Katze Clive

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihr Kater Clive