Bondage-Fan? Kate Beckinsale führt einen Mann an der Leine

Kate Beckinsale (51) ist wieder zurück in den sozialen Medien – und ihr Comeback-Posting hat es in sich! Nachdem die Schauspielerin vermehrt wegen ihres Gewichts kritisiert worden war, entschied sie sich, all ihre Beiträge auf Instagram zu löschen. Nun postet die "Van Helsing"-Darstellerin aber wieder reichlich und scheint ihren Followern einen Einblick in die vergangenen Tage zu gewähren, die offenbar voller aufregender Erlebnisse waren. Auf Instagram teilte die 51-Jährige eine Reihe von Videos und Bildern, in denen sie in gewohnt unkonventionellem Stil auftritt: Unter anderem führt sie einen Mann in Bondage-Kleidung an einer Leine, lässt sich auspeitschen und posiert für gewagte Szenen. "Wir arbeiten an Sonntagen", kommentiert Kate ihren Beitrag.

Wie Deadline berichtet, probiert sich Kate nicht nur aus Spaß an der Freude auf dem Gebiet aus. All das ist Teil der Dreharbeiten ihres neuen Actionthrillers mit dem Titel "Lioness" von Regisseur James Nunn. Der Film handelt von einem "Ex-Black-Ops-Team, das wieder vereint wird, um einen verzweifelten Raubzug durchzuführen, um das Leben der achtjährigen Tochter ihrer Anführerin zu retten", berichtet das Magazin. Kate übernimmt dabei die Rolle der Anführerin. Zu ihren Co-Stars gehört unter anderem "Cobra Kai"-Star Lewis Tan.

Die außergewöhnlichen Inszenierungen und Kates extravagante Social-Media-Präsenz sind nicht neu. Schon früher zog sie mit kuriosen Bildern, etwa von ihrer pink gefärbten Katze und ihrem Hund, die Aufmerksamkeit auf sich. Trotz der humorvollen Posts liegt eine schwierige Zeit hinter der Schauspielerin: Ihr Stiefvater Roy Battersby starb im vergangenen Jahr, und ihre Mutter Judy Loe kämpft aktuell gegen eine Krebserkrankung.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit ihrer pinken Katze, 2024

