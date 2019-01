Vor einiger Zeit wurde noch über ein Baby gemunkelt, nun kommt die schöne Wahrheit ans Licht: Hannah Davis (28) hat ihr zweites Kind bekommen! Das Model und Ex-Profi-Baseballer Derek Jeter durften sich im August 2017 bereits über die Geburt eines Töchterchens freuen. Etwa ein Jahr später tauchten Fotos auf, die Hannah mit einer verdächtigen Rundung zeigten. Nun ist das zweite Kind des Ehepaares auf der Welt – Geschlecht und Name sind bereits bekannt!

Die von Derek gegründete Internet-Plattform "The Player's Tribune" verkündete die freudige Nachricht am Donnerstag via Twitter. "Herzlichen Glückwunsch an Derek und Hannah zur Geburt eures zweiten Mädchens, Story Grey Jeter. Willkommen in der Familie, Nummer 2", lautete die Botschaft an die neugeborene Schwester der einjährigen Belle Raine Jeter.

Der ehemalige Sportler und seine 28-jährige Gattin bestätigten die Schwangerschaft trotz eindeutiger Schnappschüsse nie konkret. Derek gab in einem Interview mit Extra auf einer Gala nur vage Hinweise, schwärmte dafür aber ausgiebig über sein Leben als Papa. "Es ist spitze. Egal, was tagsüber passiert, wenn du nach Hause kommst und dort deine Tochter hast, zaubert es dir ein Lächeln ins Gesicht – ich kann mich also über nichts beschweren" erzählte der heute 44-Jährige damals.

247PAPS.TV / SplashNews.com Derek Jeter und Hannah Davis im September 2018

Splash News Derek Jeter und Hannah Davis im September 2018

SplashNews.com Derek Jeter, ehemaliger Profisportler

