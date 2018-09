Dieses Geheimnis hat Hannah Davis (28) aber gut gehütet! Erst im vergangenen Jahr brachte das Model sein erstes Kind zur Welt. Kurz, nachdem sie ihrem Ehemann Derek Jeter das Jawort gegeben hatte, machte ihre Tochter das private Glück perfekt. Die kleine Bella Raine bekommt jetzt offenbar ein Geschwisterchen: Auf den neuesten Paparazzibildern der Laufstegschönheit wölbt sich nämlich eine verdächtige Kugel unter Hannahs Kleid hervor!

Am Freitag wurden Hannah und Derek von Fotografen nach einem Restaurantbesuch in New York City abgelichtet. Angesichts der dazugehörigen Schnappschüsse liegt der Verdacht nahe, dass die 28-Jährige zum zweiten Mal schwanger ist. Die Wölbung in ihrer Körpermitte war unter dem engen Stoff ihres Kleides nicht zu übersehen. Die Größe der Kugel lässt zudem vermuten, dass der Geburtstermin nicht mehr weit entfernt sein dürfte.

Offiziell bestätigt haben Hannah und Derek bisher jedoch nicht, dass sie wieder Eltern werden. In einem Interview mit dem US-Portal Extra fiel es dem ehemaligen Baseballspieler vor Kurzem jedoch schwer, die freudige Botschaft nicht zu verraten. Auf die Frage, ob er sich weiteren Nachwuchs wünsche, geriet er ziemlich verdächtig ins Stocken: "Ja, warum nicht? Mensch, du bist echt pfiffig", konnte er sich ein vielsagendes Schmunzeln nicht verkneifen.

Getty Images Hannah Davis bei einem Sports Illustrated Event

Getty Images Hannah Davis und Derek Jeter in New York City

Getty Images Derek Jeter bei den New York Yankees

