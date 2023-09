"Laut und weinerlich": Derek Jeter zieht seine Frau auf!

Er erlaubt sich einen Scherz! Der einstige Baseball-Profi Derek Jeter kann nicht nur eine beachtliche Karriere vorweisen. Auch privat scheint es besser denn je zu laufen. Mit seiner Frau Hannah Jeter hat er vier gemeinsame Kinder, die die Turteltauben zu einer Familie machen. Ihr Geheimnis für eine funktionierende Ehe scheint Humor zu sein: Denn Derek zieht seine Liebste ziemlich gerne auf!

In einem Interview mit Us Weekly plaudert er über seine Familie – und wann seine Kinder ihn am meisten an Hannah erinnern: "Wenn sie laut und weinerlich sind." Derek scherzt auch weiter. "Wenn sie leise, ruhig sind und auf mich hören, sind sie einfach wie ich", lacht der Sportler. Sie scheint kein Problem mit seinen Witzen zu haben.

WIe läuft denn das Leben als vierfache Eltern? Wohl besser als gedacht: "Die größte Veränderung war von zwei auf drei Kinder", erklärte Hannah ehrlich. Dies könne sich aber noch ändern. Ihr Jüngster kam im Mai dieses Jahres auf die Welt. Derek sei sicher, dass sich die Dynamik mit ihm nun ändern könnte. Denn nach drei Töchtern ist er ihr erster Sohn.

Getty Images Hannah und Derek Jeter

Getty Images Derek Jeter, Sportler

Getty Images Derek Jeter und Hannah Davis im Mai 2017

