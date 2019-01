Ein neuer Einblick in Alisa Perschs (30) privates Glück! Vor wenigen Tagen teilte die frühere Bachelorette nach langer Social-Media-Abstinenz ein Foto, das hohe Wellen schlug: Vor paradiesischer Kulisse hielt sie die Hand eines unbekannten Mannes. Nun legte Alisa ein gemeinsames Selfie aus dem Urlaub nach: Auf dem neuen Pic dürfen die Fans das Gesicht des Beaus endlich aus der Nähe sehen!

Während auf dem ersten Instagram-Foto mit dem Unbekannten aus der Ferne noch nicht allzu viel von ihm zu erkennen war, lässt das neue Bild keinen Zweifel offen: An der Seite der 30-Jährigen ist ein echter Schnuckel! Die Aufnahme, die die beiden entspannt und lächelnd am Strand zeigt, versah Alisa ganz simpel mit einem Herzchen-Emoji. Die ehemalige Rosenlady scheint ihr neues Glück in vollen Zügen zu genießen – da braucht es nicht viele Worte, um das den Followern zu zeigen.

Davor war es im Netz lange still gewesen um die Ex von Patrick Cuninka (28). Ihr letzter Post vor den aktuellen Beiträgen stammt aus dem Jahr 2017 – damals hatte Alisa ihre Social-Media-Pause im Promiflash-Interview wie folgt erklärt: "Das geht immer auf die Kosten des Privatlebens, wenn man einen Moment damit verbringt, ein Foto zu schießen, von daher nehme ich mich damit zurück und mache das nur zu ausgewählten Momenten, wo ich auch wirklich Lust habe." Und welcher Anlass wäre besser, das Profil wiederzubeleben, als eine frische Turtelei?

