Wo steckt bloß Bachelorette Alisa (29)? Die schöne Wahl-Berlinerin nimmt 2015 an der beliebten Kuppelshow teil und sammelt bei Instagram bis heute sogar über 70.000 Follower an. Doch seit geraumer Zeit zieht sich die Schönheit aus der Social-Media-Welt zurück. Aber warum? "Mhm, mir ist das nicht so wichtig, zu posten, ich weiß nicht. Das geht immer auf die Kosten des Privatlebens, wenn man einen Moment damit verbringt, ein Foto zu schießen, von daher nehme ich mich damit zurück und mache das nur zu ausgewählten Momenten, wo ich auch wirklich Lust habe", verriet sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de