Als dritte Bachelorette suchte die Deutsch-, Mathe- und Sportlehrerin Alisa Persch (30) im Jahr 2015 die große Liebe und entschied sich im Finale der Show für den Muskelmann Patrick Cuninka (28). Nicht ganz ein Jahr hielt die Turtelei der beiden – dann war alles aus und vorbei. Doch inzwischen scheint die ehemalige Rosendame wieder glücklich vergeben zu sein. In den sozialen Medien veröffentlichte die Schönheit nun ein Foto, das zeigt: Sie ist frisch verliebt!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die hübsche Brünette jetzt ein Pärchenbild mit ihren Fans, das sie Händchen haltend mit einem unbekannten Mann zeigt. Auf der Aufnahme stehen die beiden Turteltauben auf einem Steg inmitten von türkisblauem Wasser. Aufgenommen wurde das Bild, mit dem sich die 30-Jährige nach einer längeren Social-Media-Pause jetzt zurückmeldet, auf den Malediven. Ob sich die zwei eine gemeinsame Auszeit am Strand gegönnt haben?

Ihre Fans sind von dem Liebesouting der gebürtigen Hessin total begeistert und kommentierten den schönen Schnappschuss mit: "Viele Grüße an das Traumpaar", oder Glückwünschen wie: "Freu mich so für dich." Was sagt ihr zu den Liebesgrüßen? Stimmt in der Umfrage ab!

