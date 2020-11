Große Knutsch-Flaute bei der siebten Staffel von Die Bachelorette. Die amtierende Rosenverteilerin Melissa (25) scheint nicht so richtig Lust aufs Küssen zu haben. Die perfekte Gelegenheit wäre zum Beispiel das Einzeldate mit Hottie Daniel Häusle (25) gewesen, bei dem sich die beiden auf der Couch ziemlich nahekamen. Der Österreicher wäre körperlich definitiv bereit für mehr gewesen. Der Kuss blieb aber aus. Doch wie war das eigentlich in den vorherigen Staffeln? Promiflash verschafft euch den ultimativen Knutsch-Überblick.

Gerda Lewis

Bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin lockerten sich in Folge vier erst die Lippen. Keno Rüst nutzte damals die Gunst der Stunde, als er mit der Blondine am Strand kuschelte. Und sein Knutsch-Talent brachten ihn ja schließlich sehr weit – er konnte Gerdas (27) letzte Rose ergattern.

Nadine Klein

Im Vergleich zu Gerda war Nadine (35) schneller mit den Lippenbekenntnissen. Sie gab sich schon in Episode drei ihren Emotionen hin und küsste ihren späteren Gewinner Alexander Hindersmann (32). Das Ganze passierte auf ihrem Märchenbuch-Date auf der Terrasse von Nadines Rosen-Villa.

Jessica Paszka

Bei Jessica (30) ergatterte nicht der Staffel-Gewinner den ersten Kuss, sondern der Zweitplatzierte. Nach einer rasanten Autofahrt kuschelten die beiden anschließend noch eng umschlungen und Johannes Haller (32) konnte seinen Mund auf dem von Jessi platzieren. Zwar hat er nicht die Staffel gewonnen, aber final das Herz der Bachelorette – die beiden sind mittlerweile glücklich liiert.

Alisa

Alisa ist amtierend die "langsamste Küsserin" der deutschen Bachelorette-Geschichte. Die schöne Lehrerin küsste nämlich erste bei den Dreamdates. Dafür dann aber alle drei Rosenanwerber Philipp Stehler (32), Alexander Peplinski und Staffel-Sieger Patrick Cuninka (30).

Anna Christiana Hofbauer

Neben Nadine und Jessica war Anna (32) ebenfalls in Folge drei am Knutschen. Ihren ersten Kuss vergab sie an den späteren Zweitplatzierten Tim Niesel. Der Friseur beschrieb das Erlebnis später als "den geilsten ersten Kuss meines Lebens".

