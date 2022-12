Überraschung: Ex-Bachelorette Alisa Persch ist Mama geworden

Süße Nachrichten von Alisa Persch. 2015 nahm die Berlinerin an der dritten Staffel der Bachelorette teil. Nachdem die Beziehung mit ihrem Gewinner gescheitert war, gab sie 2019 bekannt, wieder glücklich vergeben zu sein. Im August vor zwei Jahren folgte dann die Verlobung. Nun krönt das Liebesglück der 34-Jährigen und ihres Partners ein weiteres aufregendes Ereignis: Alisa (34) ist Mama geworden!

"Danke für das glücklichste Jahr in meinem Leben", betitelte die einstige Datingshow-Teilnehmerin einen süßen Clip auf Instagram, mit dem sie die Geburt ihres Kindes verkündete. In dem Video ist die Brünette anfangs mit einer XXL-Babykugel zu sehen. Wenig später hält Alisa ihr Baby in den Armen. Details zur Geburt sowie das Geschlecht und den Namen ihres Kindes gab die TV-Bekanntheit jedoch nicht bekannt.

Zahlreiche Fans freuten sich mit der Beauty über die tollen Neuigkeiten. In der Kommentarspalte überhäufen sie die Neu-Mama mit Glückwünschen. "Oh wow! Herzlichen Glückwunsch zu eurem kleinen Engel", kommentierte eine Followerin den Beitrag. "Oh wie wunderbar", freute sich eine weitere Userin.

Instagram / alisaxofficial Alisa und ihr Verlobter

Instagram / alisaxofficial Alisa Persch mit ihrem Baby, 2022

Instagram / alisaxofficial Ex-Bachelorette mit ihrem Partner

