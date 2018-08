Welche TV-Traumfrau hat ihre Rosen am besten an den Mann gebracht? Fünf Ladys hat RTL bereits als Die Bachelorette ins Rennen geschickt. Mit Model Monica Ivancan (41) feierte der Sender damals sein Debüt in der Damenwahl. Zehn Jahre später ging Musicaldarstellerin Anna Hofbauer (30) als Rosenkavalierin an den Start. 2015 machte sich dann Lehrerin Alisa Persch (30) auf die Suche nach ihrem Traummann. Nach einem Jahr Bachelorette-Pause schickte RTL 2017 schließlich Reality-Sternchen Jessica Paszka (28) auf die Partnersuche im TV. Und in der aktuellen Staffel ist nun Masterstudentin Nadine Klein (32) Protagonistin des Rosenabenteuers. Aber welche der fünf Girls hat ihren Job bisher am besten gemacht? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt – und ihre Favoritin gefunden!

