Hat er mit dieser Beziehung noch nicht abgeschlossen? Am vergangenen Wochenende überraschte Rocco Stark (32) seine Fans mit dieser Nachricht: Obwohl er seiner Frau Nathalie erst vor einem halben Jahr das Jawort gegeben hatte, hat sich das Paar vor Kurzem getrennt. Doch den endgültigen Schlussstrich hat der Schauspieler offenbar noch nicht gezogen: Wie aktuelle Aufnahmen beweisen, trägt Rocco tatsächlich noch seinen Ehering.

Trotz Liebes-Aus und Trennungs-Frust verkriecht sich der 32-Jährige nicht und lässt seine Fans auf Instagram weiter an seinem Leben teilhaben. Aufmerksamen Usern fällt auf einigen Schnappschüssen sofort ein Detail ins Auge: Der TV-Star hat seinen Ehering noch nicht abgelegt. Einige Follower wollen natürlich gleich wissen, warum er das Schmuckstück weiterhin bei sich trägt – und Rocco höchstpersönlich liefert kurz danach in den Kommentaren die Antwort. "Weil ich ihn bezahlt habe", beginnt der Ex-Dschungelcamper sein wohl nicht ganz ernst gemeintes, kurzes Statement. "Weil er ein Symbol für 'meine' Liebe ist und das wird er auch immer bleiben", führt er weiter aus.

Ob Rocco mit diesen Worten womöglich andeutet, dass die Trennung gar nicht von ihm aus gegangen ist? Schließlich machte er bereits in seinem Trennungs-Post ähnliche Andeutungen. "Dieses Kapitel geht leider nicht so aus, wie ich es mir gewünscht habe. Mein Wunsch war es, dass wir zusammen alt werden. Bis dass der Tod uns scheidet eben. Nur wird es leider nicht so enden. Man kann eben niemanden zwingen einen zu lieben", hieß es dort.

Instagram / roccostark Rocco Stark im November 2018

Anzeige

Instagram / roccostark Nathalie und Rocco Stark im Juni 2018

Anzeige

Instagram / roccostark Rocco Stark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de