Von der Bühne ins Bett! In der Castingshow Deutschland sucht den Superstar wollte Jannik Rubeck im Jahr 2015 noch als Sänger durchstarten. Doch bereits im Casting war Schluss für den "Leberwurst"-Interpreten. Nach seinem Aus in der Show wandte er sich letztendlich einer anderen Leidenschaft zu: Sex. Was als Hobby begann, wurde inzwischen jedoch zu einer echten Karriere. In einem Interview mit Promiflash verriet Jannik jetzt: Er arbeitet mittlerweile als professioneller Pornodarsteller.

Im Gespräch mit Promiflash verriet der Pfälzer, wie er zu seiner außergewöhnlichen Berufswahl kam: "Das kam relativ spontan durch die Sex-Talks, die ich auf Facebook mache und auch ein Stück weit damit identifiziert wurde." Dadurch sei letztendlich auch der Kontakt zu der Pornodarstellerin Sophie Logan entstanden, die ihm eine Einladung zu einem Casting verschaffte. Die Produzenten wären von dem Comedian und seinen Qualitäten im Bett derweil direkt begeistert gewesen: "Der erste Film ist jetzt abgedreht und für dieses Jahr sind noch 80 bis 90 weitere in Planung."

Seine Mutter wisse allerdings noch nichts von seinem neuen Job, gestand Jannik. Seine Freunde stünden aber alle hinter ihm: "Mein Charakter ändert sich dadurch ja nicht, ich bin ja immer noch der Jannik. Was ich so im Showbusiness mache, hat ja nichts mit meinem Privatleben zu tun." Eine Rückkehr auf die große Bühne sei für ihn dennoch nicht ausgeschlossen: "Ich kann immer noch von der Musik leben, aber ich habe natürlich einen Lebensstandard und den möchte man so schnell auch nicht aufgeben, da kam das Angebot natürlich gelegen."

