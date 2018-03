Komiker statt Sänger! Jannik Rubeck trat 2015 vor die DSDS-Jury – ohne Erfolg! Der vermeintliche Sänger flog schon im Casting raus. Verstecken möchte er sich nach diesem Rückschlag aber nicht. Mittlerweile hat er sein eigenes Comedy-Programm. "Ich kann Scheiße labern und kriege dafür Geld", erklärt die Spaßkanone im Gespräch mit Promiflash. Was in seiner Show natürlich nicht fehlen darf: Imitationen! So kann der 20-Jährige Stefan Raab (50) und Reiner Calmund (68) perfekt nachahmen. Auch Dieter Bohlen (63) beherrscht er fehlerfrei: “Ja, so mega geil so, ne. Also mindestens Mal viermal ja so”, lacht er. Gut, dass es mit der Gesangskarriere nicht geklappt hat, denn jetzt darf Jannik die Fans auf seine Art unterhalten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de