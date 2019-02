Auch Promis lieben Lieferdienste – und Kylie Jenner (21) offenbar ganz besonders. Die scheint in ihrem Alltag als Reality-Star, Unternehmerin und Mutter verständlicherweise zu viel um die Ohren zu haben, um sich auch noch an den Herd zu stellen. Da bestellt sie eben über ein Portal, das verschiedene Anbieter vereint und eine große Auswahl bietet. Kylie scheint das ausgiebig zu genießen: Im vergangenen Jahr soll sie 10.000 US-Dollar dafür ausgegeben haben!

Die Plattform Postmates, über die Kylie offenbar sehr gern bestellt, verrät in ihrem Blog die Vorlieben der 21-Jährigen – und erklärt sie zu ihrer Königin! Nicht nur, dass sie 10.000 US-Dollar in einem Jahr ausgegeben habe, sie soll sogar den Rekord für die meisten Bestellungen innerhalb von zehn Minuten halten. Manchmal habe sie auch mehrere Bestellungen an einem Tag aufgegeben. So wie im Juni 2018, als sie schon um 10 Uhr einen Bagel orderte, und kurz nach 14 Uhr vier weitere Bestellungen aufgab.

Weitere Fun-Facts: Kylie scheint Bagels und Matcha Latte zu lieben – das hat sie jedenfalls laut dem Portal am meisten liefern lassen. Das Letzte, was Kylie vor der Geburt von Stormi (1) bekommen hat, war Eis, Hähnchennuggets und Pommes. Ihre günstigste Online-Bestellung sei eine Flasche Wasser, die teuerste eine Flasche 1942er Tequila gewesen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Business-Frau

