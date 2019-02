Dieses Jawort hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen! Am 19. Mai vergangenen Jahres schworen sich Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) die ewige Liebe – und das nicht nur vor den Augen der ganzen Welt, sondern auch vor rund 600 geladenen Gästen, die den ersten Kuss in der St George’s Chapel live miterleben durften. Dazu gehörten auch einige von Meghans ehemaligen Suits-Kollegen. In einem Interview schwärmt einer von ihnen noch immer von der royalen Hochzeit des Jahres!

Ganze sieben Jahre gehörte Meghan zum Cast der beliebten amerikanischen Anwaltsserie – und in dieser Zeit wurden aus ihren Kollegen offenbar Freunde. Im Interview mit E! Online erzählte Schöpfer Aaron Korsh von dem besonderen Tag im Leben der Ex-Schauspielerin: "Als wir hingegangen sind, waren es ungefähr zehn oder so von uns. Es war unglaublich." Sie seien "als Familie" erschienen. "Ich denke, dass es unser Leben in gewisser Weise für immer beeinflusst hat. Aber auch wenn es nie passiert wäre, waren wir trotzdem für zehn Jahre eine Familie bei 'Suits'", erklärte Aaron weiter.

Neben Aaron konnten sich auch Meghans TV-Ehemann Patrick J. Adams (37) und seine Ehefrau Troian Bellisario (33) über eine Einladung zur königlichen Hochzeit freuen. Zu der Trauung der beiden Schauspieler, die im Dezember 2016 stattgefunden hatte, sei die schwangere Herzogin damals allerdings bewusst nicht erschienen. Zu dieser Zeit war ihre Liebe zu Harry öffentlich geworden – sie wollte der Braut nicht die Show stehlen.

Splash News Der "Suits"-Cast 2013

Splash News Aaron Korsh in Los Angeles

Splash News Patrick J. Adams und Troian Bellisario

