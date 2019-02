Das muss schließlich auch mal sein! Janni (28) und Peer Kusmagk (43) haben für ihre Fans momentan eine Überraschung nach der nächsten in petto: So ließen sie nicht nur vor wenigen Tagen die Baby-Bombe platzen – kurz vor Weihnachten hatten sie außerdem enthüllt, dass sie schon längst Mann und Frau sind. Trotz Hochzeit hatten die Flitterwochen aber noch auf sich warten lassen. Bis jetzt: Mit Sohnemann Emil-Ocean (1) ging es endlich in den Honeymoon – doch trotz Familienurlaub blieb die Zweisamkeit nicht auf der Strecke!

Obwohl sich das Trio gerade auf Mauritius eine Auszeit gönnt, kommen die Fans auf Instagram auf ihre Kosten. Regelmäßig bringt Janni die Follower auf den neuesten Stand – so wie jetzt. "Zweisamkeit. Flitterwochen sind ja eigentlich dafür gemacht, möglichst viel ungestörte Zeit als Paar zu verbringen! Deshalb haben wir Emil-Ocean heute zum ersten Mal im Petit Club abgegeben, der hier auch schon für die ganz Kleinen angeboten wird", hält die Schwangere auf dem Pärchen-Profil der Turteltauben fest und postet dazu einen Schnappschuss von sich und Peer, auf dem sie glücklich in die Kamera strahlen.

"Die Zeit zu zweit haben wir in vollen Zügen genossen, während EO unter Aufsicht mit Gleichaltrigen auch eine tolle Zeit hatte. Als Elternpaar sind die gemeinsamen Momente zwar weniger, dafür aber umso intensiver", freut sich die 28-Jährige, die von ihrer Community für diesen ehrlichen Post viel Zuspruch bekommt.

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean, Peer und Janni Kusmagk

AndreasSuhr/face to face/ActionPress Peer Kusmagk und Janni Hönscheid bei der Weltpremiere von "BEAT IT!" im August 2018

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Reality-TV-Teilnehmerin

