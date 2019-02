Ein tragisches Unglück ereilte den amerikanischen Radio-Moderator Michael "Doc" Thompson! Der 49-Jährige wurde berühmt durch seine Auftritte beim Radiosender MoJo 5.0. In seinen Broadcast-Shows begeisterte Michael seine Zuhörer vor allem durch seine gekonnte Mischung aus Berichterstattung, Kommentar und hemmungslos ehrlichem Humor. Doch die Fans werden in Zukunft nicht mehr von ihrem liebsten Morgenmacher geweckt – Michael ist bei einem Zugunglück ums Leben gekommen.

Wie Dallas Morning News berichtet, verlor der Show-Maker am Dienstagnachmittag auf tragische Weise sein Leben. Michael war am Rand einer Eisenbahnstrecke joggen, als er von einem vorbeifahrenden Zug ergriffen wurde. Die Ursache des Zusammenpralls ist noch nicht bekannt. Allerdings wurden drahtlose Kopfhörer am Unfallort gefunden – ob Michael die Bahn also nicht gehört hat, ist nicht bekannt.

Nicht nur seine Fans nahmen rührend im Netz Abschied von ihrem Idol – auch Michaels Co-Moderatoren, die am Mittwoch eine Gedenksendung abhielten, wollten den Verlust nicht wahrhaben. "Ich wünschte, es wäre ein grausamer Scherz. Ich wünschte, es wäre nicht wahr", trauerte Brad Staggs.

Facebook / Michael Thompson Michael “Doc” Thompson, Radio-Moderator

