Endlich ein Lebenszeichen von Chinas in Ungnade gefallenem Superstar! Fan Bingbing (37) ist Chinas bestbezahlte Schauspielerin. Vor einiger Zeit verschwand sie allerdings von der Bildfläche. Der Grund: Sie hatte Steuern in Höhe von 70 Millionen Dollar (umgerechnet rund 61,4 Millionen Euro) hinterzogen und sich dadurch in der Öffentlichkeit unbeliebt gemacht. Seitdem hatte sie sich weitgehend zurückgezogen und bis auf ein Statement nichts von sich hören lassen. Jetzt meldete sich Fan zurück!

Auf ihren Social-Media-Kanälen gab es nun endlich ein Update der 37-Jährigen. Fan veröffentlichte mehrere Close-up-Fotos unter anderem auf Instagram von sich – und wünschte ihren Fans ein glückliches und gesundes chinesisches Neujahr. Außerdem erinnerte die Schauspielerin ihre Follower daran, dass sie sie liebe. Es ist ihr erstes Posting seit Mai 2018. Allerdings verrät sie in ihrem aktuellen Beitrag noch immer nicht, wo sie sich zurzeit aufhält.

Schon vor einiger Zeit hatte sich die Schauspielerin mit einem Videostatement auf der chinesischen Plattform Weibo gemeldet."Ich schäme mich zutiefst für das, was ich getan habe, und ich möchte allen meine ernst gemeinte Entschuldigung anbieten", hatte sie damals erklärt. "Ich hätte nicht die Fähigkeit verlieren sollen, mich im Angesicht ökonomischer Interessen zu kontrollieren und mir so zu erlauben, das Gesetz zu brechen", so Fan weiter.

