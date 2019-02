Die Rap-Welt hat mit ihm einen wichtigen Künstler verloren: Blaine Cameron Johnson, besser bekannt als Cadet, war ein in der britischen Hip-Hop-Szene aufstrebender, junger Musiker. Mit seinen gerade einmal 28 Jahren hat der Londoner schon einige Hits gelandet. Doch Cadet wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen: Bei einem fatalen Autounfall verstarb der "Closure"-Interpret noch an Ort und Stelle!

Wie Daily Mail jetzt berichtete, ereignete sich der Horror-Crash am Freitagmorgen. Der Bühnenkünstler war gerade im Taxi auf dem Weg zu einem Gig, als er in einen tragischen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verwickelt wurde. Cadet ist unmittelbar nach der Kollision am Unfallort gestorben. Polizeiberichten zufolge wurden die Fahrer des Taxis und des anderen Pkws schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

In einem rührenden Instagram-Statement teilte die Familie des Musikers diese traurige Neuigkeit seinen Fans mit und schrieb: "Wir werden euch weitere Informationen liefern, sobald wir mehr wissen. Vielen Dank für eure Unterstützung und Geduld!" Cadet sollte im Sommer auf dem weltberühmten Wireless Festival auftreten.

