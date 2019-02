Was für eine grandiose TV-Überraschung! Felix van Deventer (22) schwebt gerade im absoluten Nachwuchs-Glück: Der Schauspieler erwartet mit seiner Freundin Antje Zinnow das erste gemeinsame Kind. Die Baby-Bombe hat der GZSZ-Darsteller im Dschungelcamp platzen lassen – da bietet es sich natürlich an, auch das Geschlecht des Zöglings im TV zu verkünden. Und genau das haben die werdenden Eltern jetzt auch getan – und zwar mit einem Stück Torte!

Felix war zu Gast im RTL-Format Ich bin ein Star – Holt mich hier raus – Das Nachspiel um über seine Erfahrungen im australischen Busch zu reden. Seine schwangere Liebste saß in dieser Zeit im Publikum – und hatte eine süße Überraschung für ihren Schatz geplant! Denn sie ließ eine Torte ins Studio bringen, die das Geschlecht ihres Babys offenbaren sollte: Felix schnitt sie an und erblickte einen rosa Kuchen. Der 22-Jährige erwartet also ein Mädchen! Zuvor hatte ein Insider diese Information bereits veröffentlicht – nun ist es allerdings offiziell!

Darüber hat sich Felix auch mächtig gefreut! Denn schon im Vorhinein machte der TV-Star deutlich, dass er am liebsten eine kleine Tochter hätte. Was haltet ihr von der Geschlechts-Offenbarung in Tortenform? Stimmt in der Umfrage ab!

Ukas,Michael Felix van Deventer im Mai 2017 in Berlin

TV NOW Felix van Deventer im Dschungelcamp 2019, Tag 9

RTL / Sebastian Geyer Felix van Deventer, bekannt aus GZSZ

Was sagt ihr zur Gender-Torte? Eine wirklich tolle Idee! Viel zu kitschig



