Da geht direkt in doppelter Hinsicht ein Wunsch in Erfüllung! Im Dschungelcamp platzen ja bekanntlich einige Bomben. Eine ganz besondere zündete in diesem Jahr aber Felix van Deventer (22): Er gab bekannt, dass seine Freundin Antje ein Baby von ihm erwartet! Seither betont der GZSZ-Star immer wieder seine Vorfreude auf den Nachwuchs. Jetzt ist offenbar auch klar, ob das junge Paar einen Jungen oder ein Mädchen auf der Welt begrüßen darf!

Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, soll in Antjes Bauch ein kleines Mädchen heranwachsen. Laut Insider-Informationen soll es im Juli das Licht der Welt erblicken. Dass die Turteltauben weiblichen Nachwuchs bekommen werden, dürfte vor allem Felix besonders freuen. Schon im australischen Busch verriet er, dass er sich eine kleine Prinzessin wünsche.

Die Schwanger-News waren nur so aus ihm herausgeplatzt: Am Urwald-Lagerfeuer stammelte er in der Unterhaltung mit Domenico De Cicco (35) zuerst herum und machte immer wieder deutlich, dass er die frohe Botschaft eigentlich noch gar nicht verkünden dürfe. Sein Gesprächspartner durchschaute die zahlreichen Andeutungen aber schnell: "Baby? Du? Ernsthaft?", rief Domenico und offenbarte damit auch den Zuschauern, was Felix anfangs für sich behalten wollte.

Instagram / antjezinnow Antje Zinnow und Felix van Deventer im Olympiastadion Berlin

WENN.com Felix van Deventer mit seiner Freundin Antje im August 2018

MG RTL D Felix van Deventer und Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019, Tag 4

