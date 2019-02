Bastian Yotta (42) findet ehrliche Worte für seine Haartransplantation! Der Ex-Dschungelcamper hatte vor Kurzem keine Lust mehr auf sein lichter werdendes Haupthaar. Die Lösung war schnell gefunden: Durch einen operativen Eingriff ließ er seine Frisur ein Stückchen weiter nach vorne verpflanzen – dadurch wurde Bastis Geheimratsecken erstmal der Garaus gemacht. Wieso er so viel Wert auf eine volle Mähne legt, hat er nun genau erklärt!

"Wenn die Haare nicht so aufgebüschelt sind oder nass, sieht man die kahlen Stellen", fasste der 42-Jährige die Situation auf seinem Kopf in der TV-Show Endlich Feierabend zunächst zusammen. Nachgeholfen habe er aber nicht, weil er sich ohne Haare weniger männlich fühle, sondern aus einem anderen Grund: "Das hat was mit Eitelkeit zu tun. Es geht doch darum, dass man sich wohler fühlt, es geht doch darum, dass man sich besser fühlt!" Ein perfektes Äußeres spielt bei dem Wahl-Amerikaner eine wichtige Rolle – nicht nur stählt er dafür regelmäßig seinen Körper, zum Gesamteindruck gehört bei ihm offensichtlich auch die Wunsch-Frisur.

Und für diesen Look nimmt er auch einiges auf sich. Immerhin mussten Tausende Kanäle in seine Kopfhaut geritzt werden, um die Haarwurzeln einzupflanzen. Mit dem Thema wolle Bastian auch deswegen offen umgehen: "Ich finde, das ist real und warum sollte man nicht darüber reden. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen oder schreckt ihn ab."

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, ehemaliger Dschungelcamp-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Ex-Dschungelcamper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de