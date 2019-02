Gut aussehende Männer können nicht lustig sein – zumindest, wenn es nach Rebel Wilson (38) geht. Die Schauspielerin ist gerade auf Promo-Tour für ihren neuen Film "Isn't It Romantic", einer romantischen Komödie, die aber genau dieses Filmgenre gehörig durch den Kakao zieht. Ihre Co-Stars Priyanka Chopra (36) und Liam Hemsworth (29) strahlen und tanzen sich humorvoll in den schönsten Bonbonfarben durch den Film – wobei Rebel jedoch anfangs noch an Liams Humor zweifelte.

"Im Normalfall sind Leute, die so heiß sind, nicht wirklich witzig", erzählte die 38-Jährige in einem Interview in der The Ellen DeGeneres Show. "Aber es stellte sich heraus, dass er einfach eine Legende ist und der lustigste Typ. Also war es ein guter Move von mir, ihn zu casten – denn ich habe den Film auch produziert." Allerdings war Miley Cyrus' Gatte offenbar nicht in allem erste Sahne: "Wir haben Musicalnummern in dem Film, warum auch nicht? Ich glaube, die beste Tänzerin ist Priyanka Chopra. Sie hat so viel Erfahrung durch Bollywood. Der schlechteste ist wahrscheinlich Liam. Aber er hat wirklich alles gegeben."

Ob sie vielleicht auch für sich selbst ein Männerexemplar à la Liam findet? Rebel ist nämlich anscheinend gerade auf der Suche nach einem Date, wie sie Ellen (61) scherzhaft verriet. Sie trage sogar Rot, um die Liebe zu finden. Denn eine spanische Freundin habe ihr erklärt: "Wenn du ein wenig Rot trägst, wirst du beim Daten Glück haben."

Getty Images Liam Hemsworth, Hollywood-Star

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson und Miley Cyrus bei der Premiere von "Isn't It Romantic"

Anzeige

Getty Images / Bryan Bedder Rebel Wilson in New York 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de