Travis Scott (26) zeigt den Männern, wie man seiner Liebsten den perfekten Valentinstag bereitet! Am 14. Februar regnet es auf der ganzen Welt wieder roten Rosen – und vor allem die US-amerikanischen Stars und Sternchen übertreiben es da gerne mal mit der perfekten Dekoration. Model und Kosmetik-Unternehmerin Kylie Jenner (21) brachte kurz vor dem Tag der Liebe sogar ein spezielles Lippenstift-Set auf den Markt – offenbar ist dem Kardashian-Spross diese Feierlichkeit besonders wichtig. Kein Wunder also, dass Kylies Partner für die perfekte Valentins-Überraschung alle Register zog: Travis ließ für seine Herzdame einen Tunnel der Liebe errichten!

Schon am Abend vor dem 14. Februar teilte Kylie in ihrer Instagram-Story das süße Geschenk ihres Freundes. Darin zu sehen: Der US-Rapper hatte für die 21-Jährige einen von Kerzen gesäumten Laufsteg mit drei Rosenbögen in Herzform organisiert. Am Ende des Blütentunnels wartete auf die Make-up-Mogulin ein weiteres, diesmal leuchtendes Herz. Wie sie und Travis in den Valentinstag hineinfeierten, behielt die Mama von Stormi Webster (1) allerdings für sich: Sie teilte an dem Abend keine weiteren rosigen Clips mit ihren Fans.

Spätestens seit dem ersten Geburtstag ihrer Tochter dürfte klar sein, dass Kylie Feste gerne groß feiert: Für den Ehrentag der kleinen Stormi hatte die Unternehmerin keine Kosten und Mühen gescheut. Sie ließ für ihren Spross einen kompletten Jahrmarkt aufbauen – samt Karussell und Bühnenshow.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Valentinstag-Überraschung

Instagram / kyliejenner Der Eingang zu Stormi Webster erster Geburtstagsparty

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

