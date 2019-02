Promi-Einzug bei "Big Bounce"! In der beliebten Trampolin-Show auf RTL geht es darum, als Kandidat schnellstmöglich einen aus Trampolinen bestehenden Parcours zu überwinden. Die zwei besten Springer tragen dann in einer letzten Runde das finale Duell aus. Jetzt wurde verkündet, dass es eine Promi-Version der beliebten Spielshow geben wird: Diese 32 mutigen VIPs wagen den Sprung für den guten Zweck.

Wie RTL jetzt bekannt gab, wird die Sendung eine bunte Mischung aus Stars und Sternchen bereithalten. Neben vielen Leistungssportlern wie Profifußballerin Nadine Angerer (40) und Wasserspringer Sascha Klein (33), werden auch Alles was zählt-Schauspieler Igor Dolgatschew (35) sowie Unter uns-Darsteller Timothy Boldt (28) gegeneinander antreten. In insgesamt 16 Duellen gilt es dann, so viel Geld wie möglich für den guten Zweck zu erspringen.

Auch die ehemaligen Bachelor-Kandidaten Sebastian Pannek (32) und Jan Kralitschka (42) stellen sich der Herausforderung des Trampolin-Wettkampfes. Neben Influencerin Angelina Heger (27) wollen auch Ex-DSDS-Kandidatin Kim Gloss (26) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (31) helfen, 100.000 Euro zu sammeln. Welcher Promi am Ende wie weit springt, können die Zuschauer ab dem 10. März mitverfolgen.

TVNOW / Markus Hertrich Igor Dolgatschew, Schauspieler

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Sebastian Pannek, Model

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Angelina Heger, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de