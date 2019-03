Werden die beiden bei "Big Bounce-Promi-Special" die Krallen ausfahren? In der VIP-Edition des verrückten Trampolin-Formats treffen am Sonntagabend Angelina Heger (27) und Kim Gloss (26) aufeinander: Sie müssen gegeneinander im Hüpf-Parkour antreten – und nur eine kann weiterkommen! Doch die Frauen sind nicht nur in der Show Konkurrentinnen. Beide waren früher schon einmal mit Schauspieler Rocco Stark (32) liiert. Wie werden die zwei Ex-Freundinnen wohl miteinander umgehen?

Wie auf RTL.de schon vorab zu sehen ist, geben sich Angelina und Kim beim Training ganz friedlich vor der Kamera – von Zickereien oder Konkurrenzkampf ist noch nichts zu sehen. "Ich bleibe mal ganz ruhig", erklärte die Mama von Amelia Stark (6) kurz vor dem Showdown. Beide Ladys wohnen in Berlin – doch haben sie da auch mal privat miteinander zu tun? "Wir sehen uns ab und zu mal, aber wir haben keinen Kontakt", erklärte Kim. Und Angelina? Die freut sich auf den Sprung-Wettkampf gegen die 26-Jährige: "Wir kennen uns sonst jetzt nicht so gut."

Kim lernte Rocco schon 2012 im Dschungelcamp kennen. Gemeinsam bekamen sie Tochter Amelia, trennten sich allerdings im Sommer 2013 wieder. Angelina verliebt sich in den Reality-Star drei Jahre später und die beiden führten daraufhin eine turbulente On-Off-Beziehung, die noch im gleichen Jahr in die Brüche ging. Welche Rocco-Ex das Trampolin-Duell heute Abend gewinnen wird, zeigt sich um 20:15 Uhr auf RTL.

AEDT/WENN.com Rocco Stark, Schauspieler

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Angelina Heger bei "Big Bounce"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Kim Gloss bei "Big Bounce"

Anzeige

Was glaubt ihr: Wer gewinnt das Duell? Ganz klar Kim! Ganz klar Angelina! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de