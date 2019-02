Die Ehe von US-Musiker Beck ist nach fast 15 Jahren am Ende! Eigentlich hat der Sänger gerade allen Grund zum Feiern: Bei den diesjährigen Grammy Awards räumte Bek David Campbell, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, gleich zwei der begehrten Trophäen ab – in der Kategorie "Best Alternative Music Album" und "Best Engineered Album, Non-Classical". Zu der Verleihung war Beck ohne seine Frau Marissa Ribisi und nur mit seiner Tochter erschienen. Nun ist klar warum: Der Rockstar hat die Scheidung eingereicht!

Wie The Blast berichtete, reichte der 48-Jährige alle nötigen Papiere bereits am Freitagnachmittag in Los Angeles ein. In wenigen Monaten hätten Beck und Marissa ihren 15. Hochzeitstag gefeiert – 2014 hatte das Paar sich das Jawort gegeben. Gemeinsam haben die beiden Tochter Tuesday (11) und Sohnemann Cosimo Henri (14).

Weder Beck noch Marissa äußerten sich bis jetzt selbst zu der Trennung. Der Sänger gibt auf seinen Social-Media-Accounts ohnehin nur selten Einblicke in sein Privatleben. Die Schauspielerin hingegen teilt gerne mal Familienschnappschüsse mit ihren Fans. Das letzte private Foto von Beck postete die 44-Jährige allerdings schon im Juli 2018.

Getty Images Beck mit seiner Tochter Tuesday bei den Grammy Awards 2019

Getty Images Beck, US-amerikanischer Sänger

Getty Images Marissa Ribisi und Sänger Beck in Los Angeles im Februar 2015

