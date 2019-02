Sein plötzlicher Tod erschüttert die deutsche Fernsehlandschaft! Marco Heinsohn verlor am Samstag im Alter von nur 49 Jahren in Hamburg seinen langen Kampf gegen den Darmkrebs. Zahlreiche Wegbegleiter des Journalisten zeigten sich erschüttert von der traurigen Nachricht: Jetzt verabschieden sich auch die Sat.1-Kollegen in einer öffentlichen Stellungsnahme von Marco – seit 1998 stand er im norddeutschen Regionalfernsehen für den Sender vor der Kamera!

Auf der offiziellen Website von Sat.1 Regional prangt ein Schwarzweiß-Bild des Hamburgers. Dazu schrieb der Geschäftsführer von Sat.1 Norddeutschland, Michael Grahl: "Marco hat für das Unternehmen überragend viel geleistet. Er war stets ein Vorbild an Professionalität und Zuverlässigkeit, außergewöhnlich vielseitig und er war ein feiner und aufrichtiger Mensch."

Sein Tod schmerze und sei für die Kollegen ein schwerer Verlust. In Gedanken sei der Sender bei Marcos Ehefrau Jana und seiner Familie, heißt es weiter. Der zweifache Vater arbeitete noch bis Dezember als Moderator und Hallensprecher für den Hamburger Handball Sport Verein.

Public Address / ActionPress Marco Heinsohn mit seiner Frau Jana

ActionPress Marco Heinsohn, Sat.1-Moderator

CARSTENSEN,JÖRG / ActionPress Marco Heinsohn und seine Ex-Frau Nicole



