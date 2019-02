GZSZ war ihr Durchbruch, doch was macht Simone Hanselmann (39) heute? Von 1998 bis 1999 verkörperte sie die Rolle des bulimiekranken Models Anna Meisner. Viele Schauspieler verschwinden nach so einer besonderen Rolle in der Versenkung oder bekommen keine Angebote mehr – bei Simone ist das definitiv nicht der Fall! Auch 20 Jahre nach ihrer Zeit im GZSZ-Kiez ist sie eine gefragte Schauspielerin, die vielleicht schon bald mit ihrer 6-jährigen Tochter vor der Kamera steht.

Beruflich und auch privat kann sich das TV-Gesicht offenbar nicht beklagen. Sie war unter anderem in Produktionen wie "Schulmädchen“, "Alles außer Sex“ und "Lasko – Die Faust Gottes“ zu sehen. In den vergangenen Monaten stand Simone zuletzt für "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Sie übernahm die Rolle der Apothekerin Franziska Höchster – die Affäre von Dr. Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl, 49). Am vergangenen Donnerstag flimmerte sie vorerst das letzte Mal in der Serie über die Bildschirme. Eine Rückkehr sei aber zumindest für die 39-Jährige nicht ausgeschlossen.

Ihre Tochter könnte bald in Mamas Fußstapfen treten. Die Kleine war oft an der Seite ihrer Mutter, wenn diese zu Auslandsdrehs musste und hat dort sogar selbst ein Angebot bekommen. Als sie Simone zu "Kreuzfahrt ins Glück"-Dreharbeiten nach Mykonos begleitete, wurde das Mädchen gefragt, "ob sie nicht Lust hätte, bei einer Wasserschlacht mitzumachen" und somit selbst vor die Kamera zu treten, berichtet Simone gegenüber der B.Z. Doch es sollte nicht sein: Trotz der Freude und spontaner Zusage siegte letztendlich das Lampenfieber. Aber dies war sicherlich nicht der letzte Dreh, auf dem das Duo zusammen unterwegs sein wird. Die Chancen auf gemeinsame Dreharbeiten stehen also ziemlich hoch.

