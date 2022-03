Wie ist das Verhältnis von Simone Hanselmann (42) und Ines Lutz (38) eigentlich hinter den Kulissen bei Der Bergdoktor? In der beliebten Serie rund um Hans Sigl (52) alias Martin Gruber schlüpfen die beiden Frauen in ihre Rollen als Franziska Hochstetter und Anne Meierling – dabei können diese beiden sich nicht sonderlich leiden. Der mögliche Grund dafür: Beide stehen auf den gleichen Mann – nämlich den Bergdoktor. Während Anne aktuell mit Martin liiert ist, handelt es sich bei Franziska um dessen Ex. Doch herrscht privat zwischen den beiden Frauen etwa auch Zoff?

"Da ist es etwas völlig anderes zum Glück. Die Ines und ich, wir haben uns auf Anhieb so super verstanden", schwärmte Simone im Interview mit Promiflash. Beide Schauspielerinnen seien total entsetzt gewesen, dass sich unter den Fans regelrechte Lager gebildet hatten. "Ines und ich wollen das gar nicht vorantreiben, dass die Fans da solche Fronten bilden, weil wir uns sehr gut verstehen und beide nichts davon halten, dass Frauen untereinander eine Konkurrenz sein müssen", stellte die Blondine klar.

Nicht nur in der aktuellen Staffel näherten sich ihre Figuren laut Drehbuch allmählich an, als sich Anne um das Baby von Franziska kümmerte, während diese noch im Koma lag – auch hinter den Kulissen entwickelte sich im Laufe der Jahre eine tiefe Freundschaft zwischen den Schauspielerinnen. "Das war ganz schön, wenn wir zufällig gleichzeitig Drehtage hatten, dann haben wir auch gerne abends mal zusammen gegessen, ein Gläschen Wein getrunken und gequatscht, also wir verstehen uns wahnsinnig gut", erzählte Simone.

Simone Hanselmann, TV-Star

Ines Lutz, Schauspielerin

Simone Hanselmann mit ihrem Seriensohn

