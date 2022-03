Alle Der Bergdoktor-Liebhaber müssen jetzt ganz stark sein. Am Donnerstagabend lief die letzte Folge der 15. Staffel der beliebten ZDF-Serie rund um den Arzt Martin Gruber alias Hans Sigl (52). Und die endete nicht nur in der Filmwelt mit einer Trennung! Zwar wird Hans auch in der neuen Staffel, die dieses Jahr im Sommer gedreht wird, zwar wieder mit dabei sein. Doch von zwei "Bergdoktor"-Stars müssen die Fans sich jetzt verabschieden.

Auf Instagram verkündete Hans, was viele schon länger befürchtete hatten: Ines Lutz (38), die seine Serien-Freundin spielt, und seine Serien-Ex Simone Hanselmann (42) werden in der 16. Staffel nicht wieder in das traumhafte Bergpanorama zurückkehren. "Wunderbare Kollegen kamen und gingen. Diese Staffel haben wir uns von zwei Kolleginnen verabschiedet", schrieb der Schauspieler unter ein Selfie. Für seine zwei Kolleginnen fand er rührende Worte: "Simone und Ines. Ihr wart Teil unserer kleinen Company am Berg und ihr werdet es immer bleiben. Danke an euch und eure Kunst."

Während Simone sich noch nicht selbst zu ihrem Abschied gemeldet hat, postete Ines, die 9 Jahre lang in der Serie mitspielte, schon dankbare Abschiedsworte. "Ich danke euch für eure Liebe und euer Vertrauen in den vergangenen Jahren. Ihr seid ein Geschenk!", schrieb sie unter ein Requisitenfoto mit Hans. Ihre Serienkolleginnen Rebecca Immanuel und Ronja Forcher (25) kommentierten darunter, wie sehr die Anne-Darstellerin ihnen fehlen werde.

Anne und Martin Gruber

Somone Hanselmann und Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

