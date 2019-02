Große Trauer in der Musik-Szene: Schlagzeuger Andy Anderson ist tot – er ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Der Musiker starb an den Folgen einer Krebserkrankung, die er erst vor wenigen Tagen publik gemacht hatte. Der Drummer arbeitete mit vielen Musik-Größen zusammen – unter anderem mit Iggy Pop, den Sex Pistos und Peter Gabriel. Am bekanntesten war er aber für sein Zusammenspiel mit The Cure. Er stieg 1983 für ein Jahr in die Band ein.

Seinen Tod bestätigte auch Andys Ex-Bandkollege The Cure-Gründungsmitglied Laurence Lol Tolhurt: "Mit schwerem Herzen muss ich das Ableben eines Cure-Bruders melden", schrieb er auf Twitter. Andy Anderson sei ein wahrer Gentleman und ein großartiger Musiker mit Sinn für schwarzen Humor gewesen, den er sich bis zum Schluss bewahrt habe. Das sei ein Beweis für seinen schönen Geist auf seiner letzten Reise gewesen. "Wir sind dankbar, dass wir ihn gekannt haben", beendete der Keyboarder seinen Trauer-Post.

Erst eine Woche vor seinem Tod teilte Andy seinen Fans mit, dass er Krebs im Endstadium habe: "Hoffentlich kann ich euch in den kommenden Tagen etwas über die Ergebnisse mitteilen", schrieb er auf Facebook. Als Nächstes hatte er eine Chemotherapie geplant.

Getty Images The Cure, britische Rockband

Facebook / Andy Anderson Andy Anderson, Drummer

Getty Images Die Band Sex Pistols



