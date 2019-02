Jesse Williams (37)' Höhepunkt in Sachen Liebe sollte seine Ehe mit Aryn Drake-Lee werden. Die beiden heirateten im September 2012 und bekamen zwei gemeinsame Kinder. Doch die Beziehung zerbrach – im Jahr 2017 trennten sie sich. Im noch anhaltenden Sorgerechtsstreit um ihren Nachwuchs forderte Aryn dann, dass Jesse seinen Kids eine neue Freundin erst nach sechs Monaten vorstellen darf. Ob diese Frist bei seiner neuen Flamme schon abgelaufen ist? Der Grey's Anatomy-Stars soll jetzt mit Schauspielkollegin Taylour Paige (28) zusammen sein!

Grund für die Liebes-Spekulationen: Wie Paparazzi-Fotos zeigen, verließen die beiden am Sonntag in Hollywood die Oscar-Party von Jay-Z (49) und Beyoncé (37) Hand in Hand! Jesse war früher am Abend aber allein über den roten Teppich der Vanity-Fair-Party gelaufen – ob die beiden es noch nicht offiziell machen wollen? Das erste Mal wurde das vermeintliche Paar im Januar beim Sundance Festival zusammen gesichtet.

Auch auf zwei Instagram-Schnappschüssen, die Taylour an diesem Abend gepostet hatte, zeigte der Serienstar sich an ihrer Seite! Auf beiden Bildern, auf denen sich Taylour mit Freunden und Bekannten zeigt, steht Jesse direkt neben ihr. Was denkt ihr, könnten die zwei ein Paar sein? Stimmt ab!

Ari Perilstein/Getty Images for The Weinstein Company Jesse Williams, Schauspieler

Andrew Toth/Getty Images for MACRO Taylour Paige bei der Macro Pre-Oscar Party 2019

Instagram / taylour_paige Jesse Williams (l.) und Taylour Paige (m.), Februar 2019

