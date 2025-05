Nach Unfall: Jesse Williams' Ex Taylour ist Mama geworden

Taylour Paige (34) schwebt seit Kurzem im Babyglück: Die Schauspielerin hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die niedlichen Neuigkeiten verkündet sie jetzt mit einem Beitrag auf Instagram – gibt allerdings gleichzeitig preis, dass sie nur wenige Wochen vor der Ankunft ihres Sohnes ein schockierendes Ereignis erlebte. "Ich bin nicht gut im Umgang mit Social Media oder darin, mir Bildunterschriften auszudenken, aber ich bin gut darin, ehrlich zu sein", erklärt die "Zola"-Bekanntheit und fügt hinzu: "Ein paar Wochen vor der Geburt meines Sohnes wurde ich von einem Auto angefahren, das eine rote Ampel überfuhr, als ich bei grüner Ampel abbog."

Glücklicherweise kam die Ex-Freundin von Grey's Anatomy-Star Jesse Williams (43) mit einem Schrecken davon – und kann nun das Muttersein in vollen Zügen genießen. Mit ihrer Neuigkeit veröffentlicht sie einen niedlichen Schnappschuss, der sie mit ihrem Neugeborenen zeigt: Auf dem Foto steht Taylour in entspannten Joggingklamotten vor einem schwarzen Auto, während sie ihr Baby im Arm hält und es liebevoll stillt. Den Namen ihres Sohnes gibt sie nicht preis – und ebenso wenig, wann ihr kleines Wunder das Licht der Welt erblickte.

Die 34-Jährige gab erst vor rund zwei Monaten bekannt, dass sie und ihr Ehemann Gary "Rivington Starchild" Angulo ihren ersten Nachwuchs erwarten. Sie teilte ein Foto auf ihrem Social-Media-Account, auf dem sie in einem hautengen, weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt posierte und ihren kugelrunden Babybauch präsentierte. Ihre Follower zeigten sich begeistert – ebenso wie Schauspielkollegin Lily Collins (36), die den Post kommentierte. "Oh mein Gott, ja! Ich freue mich so sehr für dich", schwärmte der Emily in Paris-Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylour Paige, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / taylour Taylour Paige und Rivington Starchild nach der Verlobung

Anzeige Anzeige