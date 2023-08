Jesse Williams bringt seine Tochter gerne in Verlegenheit

Sie findet ihn peinlich! Jesse Williams (42) ist bekannt für seine Rolle als Dr. Avery in der Serie Grey's Anatomy, den er ganze zwölf Jahre lang verkörperte. Inzwischen hat der Schauspieler bereits neue Erfahrungen auf dem Broadway als Darsteller in der Show "Take Me Out" gesammelt. Der Vater zweier Kinder widmet seinem Nachwuchs viel Zeit und Aufmerksamkeit. Allerdings schämt sich Jesses Tochter manchmal für ihren Vater!

In einem Interview mit Us Weekly geht er näher auf die Beziehung zu seinen beiden Kindern ein. "Meine Tochter tut gerne so, als wäre ich total peinlich", berichtet er. Aber er spiele gerne mit und habe Spaß daran, sie in Verlegenheit zu bringen. Jetzt wo seine Kinder langsam älter werden, versuche er, in mehr Filmen und Serien mitzuspielen, die sie sich auch anschauen können. Er gibt zu, dass er manchmal Schwierigkeiten habe, beiden gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken, würde aber daran arbeiten.

Leider lief es nicht immer so rosig für Jesse und seine Kinder. Er und die Mutter seines Nachwuchses Aryn Drake-Lee waren sich nach ihrer Scheidung für eine lange Zeit uneinig. Das führte zu einem jahrelangen Sorgerechtsstreit. Aryn behauptete, Jesse würde seine eigenen Bedürfnisse über die der Kinder stellen. Dagegen warf der Broadway-Star seiner Ex vor, ihm seine Tochter und seinen Sohn vorzuhalten.

Getty Images Jesse Williams, Schauspieler

Getty Images Jesse Williams, Schauspieler

Getty Images Jesse Williams und Aryn Drake-Lee, 2009

