Jesse Williams kehrt für 21. "Grey's Anatomy"-Staffel zurück

Am 26. September startet die neue Staffel der Ärzteserie Grey's Anatomy auf ABC. Wie in einem Promo-Video zu sehen ist, das People vorliegt, gibt es eine waschechte Überraschung für Fans der Serie: Kein Geringerer als Jesse Williams (43), der Jackson Avery in der Show verkörpert, wird wieder mit von der Partie sein. Dr. Avery taucht im Grey Sloan Memorial Krankenhaus auf und wird von Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo (54), mit einem: "Willkommen zurück", begrüßt. Warum Jackson letztendlich zurückkehrt, bleibt jedoch offen.

Jesse verließ die Serie am Ende der 17. Staffel. Zuvor war er für über zehn Jahre ein absoluter Fanliebling. Dass sein Abgang aber nicht von Dauer sein wird, teaste der 43-Jährige schon vor ein paar Jahren an. "Ich will mich nicht einmischen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Jackson auf die eine oder andere Weise auftauchen wird", behauptete der Schauspieler in einem früheren Interview mit E! News.

Dass sich Fans von den Charakteren in der Krankenhausserie verabschieden müssen, ist keine Seltenheit. Auch die BFF der Protagonistin Meredith wurde vor einigen Jahren aus der Sendung geschrieben. Sandra Oh (53), die in die Rolle der Cristina Yang schlüpfte, verließ in der zehnten Staffel die Serie. Gegenüber ET deutete sie im April dieses Jahres an, dass ein baldiges Comeback ihrer Figur jedoch unwahrscheinlich sei: "Ich werde sagen, dass es nicht in nächster Zeit passieren wird." Ferner fügte sie hinzu, dass sie mit der Show abgeschlossen habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Williams, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Oh, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige