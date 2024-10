Sorgerechtsstreit: Jesse Williams' Ex macht schwere Vorwürfe

Der Rosenkrieg zwischen Jesse Williams (43) und seiner Ex-Frau Aryn Drake-Lee (42) geht in die nächste Runde. Nachdem der Grey's Anatomy-Star das Gericht gebeten hatte, ihm mehr Zeit mit seinen Kindern zuzugestehen, berichtet TMZ nun von einem Konter der Immobilienmaklerin. Ihrer Meinung nach würde das für die Kinder bedeuten, hauptsächlich bei der Nanny zu sein, da Jesse beruflich oft unterwegs sei. Die US-Amerikanerin behauptet, dass ihre Sprösslinge im vergangenen Frühling mehr Unterricht versäumt hätten als je zuvor, weil der Schauspieler fast ununterbrochen unterwegs gewesen sei.

Zuvor teilte Jesse gegen seine ehemalige Gattin aus. Laut dem Nachrichtenportal beschuldigte er Aryn, Videoanrufe zwischen ihm und den Kids zu verhindern. Darüber hinaus stelle sie sich bei seinen geplanten Aktivitäten mit Sadie und Maceo quer. In den Gerichtsdokumenten wurde der Hollywoodstar sehr deutlich: "Ein Drama zu verursachen und zu versuchen, meine Erfahrungen mit unseren Kindern zu zerstören, ist für Aryn viel wichtiger als ihr Frieden, ihre Gesundheit und ihr Glück." Um wieder mehr Zeit mit Sadie und Maceo zu verbringen, bat er den Richter deshalb um das geteilte Sorgerecht.

Die gemeinsamen Kinder des Ex-Paares kamen während Jesse's Zeit bei "Grey's Anatomy" zur Welt. Trotz seiner Schauspielkarriere ist der 43-Jährige für die Zehnjährige und den Neunjährigen kein Star. "Meine Tochter tut gerne so, als wäre ich total peinlich", verriet der ehemalige Broadway-Darsteller im Gespräch mit Us Weekly. Gekränkt sei er davon nicht. Im Gegenteil: Manchmal versuche er sogar extra, Sadie in Verlegenheit zu bringen.

Getty Images Jesse Williams, Schauspieler

Instagram / ijessewilliams Jesse Williams, "Grey's Anatomy"-Star

