Jesse Williams' Ex Taylour Paige ist das erste Mal schwanger

Taylour Paige (34) kann aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Gary "Rivington Starchild" Angulo erwarten erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Das verkündet die Ex-Freundin von Grey's Anatomy-Star Jesse Williams (43) heute, am 28. März, mit einem Foto auf Instagram. Auf diesem präsentiert die US-Amerikanerin stolz ihren kugelrunden Babybauch, der in einem hautengen, weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt hervorragend zur Geltung kommt.

Die Aufnahme lässt Taylour für sich sprechen und kommentiert sie nicht weiter. Dafür sammeln sich aber zahlreiche herzliche Worte von Fans und einigen Berühmtheiten in der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags. "Oh mein Gott, ja! Ich freue mich so sehr für dich!", gratuliert beispielsweise Emily in Paris-Darstellerin Lily Collins (36), die erst kürzlich selbst Mama eines kleinen Mädchens wurde.

Taylour und ihr Kindsvater Gary sind seit Oktober 2022 miteinander verheiratet. Viel ist über die Ehe der beiden jedoch nicht bekannt, denn die Tänzerin und ihr Partner halten ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Am 15. Dezember, dem Geburtstag ihres Liebsten, machte die werdende Mutter aber eine kleine Ausnahme und betonte, wie tief ihre Gefühle für ihren Gary sind: "Dich zu lieben, dich zu heiraten, ist ein Segen, der nicht von dieser Welt, sondern jenseits davon ist. Meine unendliche Liebe, für alle Zeiten. Danke, dass du geboren wurdest. Danke, dass du mich gefunden hast."

Anzeige Anzeige

Instagram / taylour Taylour Paige und Rivington Starchild nach der Verlobung

Anzeige Anzeige

Instagram / loganlaurice Taylour Paige und Rivington Starchild bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige