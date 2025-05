Sorgerechtsfehde: Jesse Williams macht Ex Aryn Vorwürfe

Jesse Williams (43) und seine Ex-Frau Aryn Drake-Lee (43) liefern sich erneut einen heftigen Streit um das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder Sadie und Maceo. Laut Gerichtsunterlagen, die laut Us Weekly am 6. Mai eingereicht wurden, wirft der ehemalige "Grey’s Anatomy"-Star seiner Ex-Frau vor, eine gerichtliche Anordnung zur Gesundheitsversorgung der Kinder missachtet zu haben. Während eines Termins beim Kieferorthopäden soll Aryn Drake-Lee dem behandelnden Arzt mit einer Klage gedroht und jegliche Behandlung ihrer Tochter Sadie untersagt haben, woraufhin die Familie die Praxis verlassen musste. Jesse Williams hatte den Termin ausgemacht und war nach eigenen Angaben entsetzt über den Vorfall und sorgte sich um seine Tochter, die bereits seit Monaten auf die notwendige Zahnbehandlung wartet.

Hintergrund des Dramas: Jesse hatte im März dieses Jahres die alleinige Entscheidungsgewalt über die medizinische Versorgung der Kinder zugesprochen bekommen. Trotzdem soll Aryn die Behandlung für ihre Tochter blockiert haben, wie Jesse nun in seiner Klage beschreibt. Demnach habe Sadie bereits seit August 2024 auf einen notwendigen Eingriff an einem Zahn gewartet, doch ihre Mutter lehnt die Behandlung konsequent ab. Jesse erklärte weiter, dass der Vorfall die Tochter stark verunsichert habe – laut Gerichtsdokumenten fragte Sadie danach: "Was ist los mit Mama? Sind wir rausgeworfen worden? Warum darf ich keine Zahnspange bekommen?" Der Schauspieler fordert jetzt, dass er die medizinische Versorgung künftig ohne Vorankündigung an Aryn durchführen lassen darf.

Jesse und Aryn waren rund zehn Jahre ein Paar gewesen. Ihre Ehe endete 2017 mit Jesses Antrag auf Scheidung, woraufhin ein langjähriger und immer wieder von Konflikten überschatteter Sorgerechtsstreit begann. Auch nach der offiziellen Scheidung 2020, bei der ursprünglich ein gemeinsames Sorgerecht festgelegt wurde, konnte das Ex-Paar keine Einigung zu Betreuungszeiten, Übernachtungen und Verantwortlichkeiten erzielen. Trotz aller Spannungen betonen beide immer wieder, dass das Wohl von Sadie und Maceo für sie an erster Stelle stehe – ein Ende ihres Streits ist dennoch nicht in Sicht.

Getty Images Jesse Williams, Schauspieler

Getty Images Aryn Drake-Lee und Jesse Williams bei einer Party in West-Hollywood

