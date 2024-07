Verlässt Jesse Williams etwa "Only Murders in the Building"?

Staffel vier von Only Murders in the Building wird mit Spannung erwartet. Besonders der Flirt zwischen Mabel Mora, gespielt von Selena Gomez (32), und Tobert, der Rolle von Jesse Williams (42), warf in den vergangenen Folgen einige Fragen auf. In einem Interview mit People scheint der Grey's Anatomy-Star die Hoffnungen der Fans allerdings zu zerstören. Auf die Frage, ob das dramatische Finale von Staffel drei ein "offenes Ende" für seinen Charakter darstelle, antwortet er überraschend: "Nein, ich bin nicht mehr Teil dieser Show."

Jesses Figur in der Serie war ein Kameramann für Dokumentarfilme. Wie es der Zufall so will, ist das neueste Projekt des 42-Jährigen nun eine Dokuserie. In "Distilled" beschäftigt sich der Schauspieler mit kleinen Unternehmern in der Alkoholbranche. Im Gespräch mit dem Magazin erklärt er, dass er die Zuschauer damit inspirieren möchte, lokaler einzukaufen. "Es gibt eine Menge großartiger Produkte, die vor unserer Haustür hergestellt werden, aber wir mögen es, wenn es sich so anfühlt, als käme es von einem anderen exotischen Ort", meint der Broadway-Darsteller.

Die Abwesenheit des Schönlings bei "Only Murders in the Building" dürfte einige Fans enttäuschen, allerdings werden in der vierten Ausgabe der Krimiserie auch einige Hollywoodstars hinzukommen. Ein Trailer, der im Mai auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigte unter anderem Eva Longoria (49), Eugene Levy, Zach Galifianakis (54) und Melissa McCarthy (53). Auch wieder mit dabei sind neben Selena, Martin Short (74) und Steve Martin (78) auch Meryl Streep (75) und Jane Lynch (64). Allerdings treffen diese vielen Charaktere ausnahmsweise einmal nicht im Wohnhaus der drei Hauptfiguren aufeinander, sondern in Hollywood. Der Podcast der Hobbydetektive soll nämlich verfilmt werden.

Getty Images Jesse Williams im Mai 2022 in New York

Disney+ Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short in "Only Murders in the Building"

