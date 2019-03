Einmal in ihrem Leben die begehrte Titelseite des Playboys zu zieren – nur für wenige Frauen wird das Wirklichkeit. Jeden Monat darf ein anderes Model für das Cover-Shooting die Hüllen fallen lassen. Und am Ende des Jahres wird aus den zwölf Beautys dann das Playmate of the Year auserkoren! Am vergangenen Donnerstag gab das Männer-Magazin die glückliche Siegerin für das Jahr 2019 bekannt: Es ist Jordan Emanuel!

Das Model arbeitet im Playboy Club in New York City und schmückte die Titelseite der Ausgabe vom vergangenen Dezember. Sie verkörpere alles, was der Playboy schätze, wird auf dem Instagram-Account des Magazins verkündet. "Sie tritt für Gleichberechtigung und sexuelle Freiheit ein, sie spricht aus, woran sie glaubt, und sie erhebt die Stimme für andere", äußert sich Playboy zur Wahl der Gewinnerin.

Im Zuge der Ernennung des Playmates of the Year spendet der Konzern 10.000 US-Dollar an die Organisation Women With Voices, die sich für die Beratung von Frauen in allen Lebensbereichen einsetzt und ihnen eine Plattform mit Workshops, Networking-Events und anderen Support-Möglichkeiten bietet. Jordan ist Mitbegründerin des gemeinnützigen Vereins.

