Da hat Cate Blanchett (49) wohl Schwein gehabt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Schauspielerin besaß in ihrer Vergangenheit offenbar nicht nur Katzen und Hunde als Haustiere, sondern auch zwei rosa Vierbeiner mit Ringelschwanz: Benson und Hedges. In einem Interview verriet die Vegetarierin und Mehrfach-Mama nun den Grund für diese doch eher exotische Tierliebe – und dieser ist ziemlich witzig!

Im Gespräch mit der Zeitschrift Interview berichtete die 49-Jährige neulich von einer Zeit, in welcher sie Schweine als Haustiere gehalten hat. Dabei verriet sie: "Ich hatte für meine Kinder den Plan, dass sie eine tiefe Verbindung mit den Schweinchen aufbauen würden [...]. Und dann wollte ich ihnen erzählen, dass die Würstchen, die wir essen, von diesen Schweinen stammen." Leider habe ihr Plan aber am Ende nicht funktioniert. "Die Kinder fanden es total okay und ich war geschockt. Mein Plan, meine Familie zu Vegetariern zu machen, war ein monumentaler Fehlschlag", zog die "Ocean's 8"-Darstellerin ein ernüchterndes Fazit.

Mit ihrer witzigen Geschichte dürfte die Australierin nicht nur bei ihrer Gesprächspartnerin – keiner Geringeren als Julia Roberts (51) – für herzhafte Lacher gesorgt haben. Dabei ist Cate normalerweise eher für das Gegenteil bekannt: ihre düsteren Filmrollen. So spielte sie in ihrer Oscar-gekrönten Schauspielkarriere etwa bereits eine misshandelte Ehefrau ("Carol"), eine trinkfreudige Dame ("Blue Jasmine") oder auch eine von Platzangst geplagte Architektin ("Where'd You Go, Bernadette").

Getty Images Julia Roberts mit dem Umschlag für "Bester Film"

Getty Images Cate Blanchett bei den BAFTA Awards 2019 in London

Getty Images Julia Roberts bei den Oscars 2019

