Zu viel? Cate Blanchett setzt Statement mit einer XXL-Kette

Cate Blanchett (55) strahlte in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Anzug, als sie beim BFI London Film Festival neben Sacha Baron Cohen (52) die Premiere ihrer neuen Thrillerserie "Disclaimer" besuchte. Die Veranstaltung war Teil der Eröffnungsnacht des Festivals und zog zahlreiche Stars an. Cate kombinierte ihren schlichten Anzug mit einem auffälligen goldenen Accessoire, das sofort ins Auge stach: einer XXL-Vogelhalskette, die mächtig glitzerte.

Dass Cate mit ihren Red-Carpet-Looks für Aufsehen sorgt, ist nicht das erste Mal: Zuletzt überraschte die Schauspielerin mit ihrem Outfit während der Premiere des Films "Rumours" beim 62. New York Festival im Alice Tully Hall Loncoln Center. Zu dem Event war die blonde Schönheit in ein eher skurriles Oberteil gehüllt, das aus langen, blonden Haarsträhnen gefertigt war. Sie schien mit ihrer Wahl total zufrieden und posierte selbstbewusst im Blitzlichtgewitter für die Fotografen.

Neben ihrem professionellen Erfolg ist Cate auch für ihre Bodenständigkeit bekannt. In Interviews betont sie häufig die Wichtigkeit ihrer Familie und dass sie versuche, Beruf und Privatleben in Balance zu halten. Das bewies die 55-Jährige erst vor wenigen Tagen, als sie ihren 20-jährigen Sohn Roman mit auf den roten Teppich brachte. Gemeinsam glänzte das Mutter-Sohn-Duo in jeweils schwarzer Abendgarderobe und zog sämtliche Blicke auf sich, während ein stolzes Lächeln Cates Lippen zierte.

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin

Getty Images Roman Upton und Cate Blanchett im September 2024

