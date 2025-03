Deshalb hat Cate Blanchett nur ein Foto von ihrer Hochzeit

Cate Blanchett (55) und ihr Ehemann Andrew Upton feiern in diesem Jahr 27 Jahre Eheglück. Doch was ihre Hochzeit im Jahr 1997 betrifft, gibt es eine ganz besondere Geschichte: Von diesem Tag existiert nur ein einziges Foto, und das auch noch in schlechter Qualität. In der "The Drew Barrymore Show" erklärte Cate nun, wie es dazu kam: "Als wir geheiratet haben, hatten wir absolut kein Geld. Wir konnten uns keinen Fotografen leisten, aber wir hatten zwei Freunde, die Fotografen waren. Der eine hat sich so betrunken, dass er vergessen hat, einen Film in die Kamera einzulegen, und der andere hatte so viel Spaß, dass er keine Fotos gemacht hat." Das Ergebnis? Ein verschwommenes Bild des frisch vermählten Paars beim Einsteigen ins Auto.

Die Der Herr der Ringe-Schauspielerin, zunächst untröstlich über den Mangel an Erinnerungsfotos, sehe die Geschichte heute mit einem gewissen Humor. "Damals war ich so traurig und hab wirklich geweint, weil es keine Fotos gab", gab sie zu. Doch inzwischen schätze sie, wie sehr das Fehlen von Bildern sie dazu bringe, sich die Details des Tages immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. "Aber am Ende bin ich fast froh, keine Fotos zu haben – so erinnere ich mich umso bewusster an den Abend", so Cate. Die Hochzeit sei laut People Magazine ein Blitzentschluss gewesen: Nach nur 21 Tagen Beziehung machte Andrew ihr einen Antrag – und Cate sagte Ja.

Cate und ihr Mann Andrew hatten sich bei einer Theaterproduktion von Anton Tschechow kennengelernt. Doch der Start ihrer Beziehung sei alles andere als romantisch verlaufen – anfangs hätten sie wenig voneinander gehalten: "Er dachte, ich sei distanziert, und ich fand ihn arrogant", verriet Cate einst in einem Interview mit Vanity Fair. Doch schon bald darauf sei der Funke übergesprungen. Die beiden sind für ihre bodenständige Beziehung und ihr Familienleben bekannt, während Cate ihre Ehe als "ein Wunder" beschreibt. Bis heute erinnert sie sich nicht nur an den Hochzeitstag, sondern auch daran, wie schnell alles begann – mit einem Kuss, der alles veränderte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Upton und Cate Blanchett, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Upton und Cate Blanchett, 2014

Anzeige Anzeige