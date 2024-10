Top oder Flop? Cate Blanchett überrascht mit Streifen-Look

Cate Blanchett (55) zog am Sonntag alle Blicke auf sich, als sie bei der Sichtung ihres neuen Films "Rumours" im Rahmen des 68. BFI London Film Festivals in London erschien. Die Schauspielerin zeigte sich wieder strahlend, sorgte jedoch auch mal wieder mit ihrem Outfit für Aufsehen – dieses war nämlich recht mutig und farbenfroh. So trug die "Blue Jasmine"-Bekanntheit ein Set bestehend aus einem Rock und einem kurzen Blazer mit orange-weißen Streifen. Dazu kombinierte sie ein himmelblaues Hemd sowie glänzende Pumps in einer etwas dunkleren Variante. Eine eher ungewöhnliche Kombination, in der Cate aber selbstsicher posierte.

Bereits vor wenigen Tagen setzte Cate ein Fashion-Statement. Die Australierin besuchte am Donnerstag erstmals das Filmfestival in London. Dazu schlüpfte sie in ein elegantes, schwarzes Blazer-Kostüm. It-Piece ihrer Garderobe wurde aber ihre goldene XXL-Vogelhalskette. Einige würden sagen, dass das Schmuckstück zu viel des Guten gewesen sei. Da Cates Outfit ansonsten aber eher schlicht ausfiel, fügte das Gefunkel dem Ganzen jedoch den nötigen Glamour-Faktor hinzu. Außerdem ging es bei dem Auftritt der Oscar-Preisträgerin auch eher um ihre neue Thrillerserie "Disclaimer", die Premiere feierte.

In den vergangenen Monaten besuchte Cate einige Filmfestivals. Auch die Filmfestspiele in Venedig verpasste sie nicht – dazu brachte der Hollywoodstar seine Tochter Edith mit. So nahm das Mutter-Tochter-Duo sogar auf dem Balkon eines Hauses Platz, vermutlich ihres Hotels, und von dort aus beobachteten sie die Stars, die zu der Premiere des neuen Films "Beetlejuice Beetlejuice" ankamen. Ihre neunjährige Tochter adoptierten Cate und ihr Ehemann Andrew Upton im Jahr 2015. Neben ihr haben sie noch drei Söhne namens Dashiell, Roman und Ignatius.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Manuele Mangiarotti / ipa-agency Cate Blanchett und ihre Tochter Edith bei den 81. Internationalen Filmfestspielen in Venedig, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige