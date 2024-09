Haarig: Cate Blanchett überrascht mit verrücktem Outfit

Hat sich Cate Blanchett (55) ein Outfit aus einer Perücke geschneidert? Das fragten sich wohl einige, als die Schauspielerin am Wochenende zur Premiere ihres neuen Filmes "Rumours" im Lincoln Center in New York erschien. Sie trug ein Oberteil, was komplett aus blonden Haaren bestand – ihre eigene Mähne style sie zu einem glatten Bob in derselben Farbe, wodurch der Übergang von ihrer Frisur zum Oberteil fast nahtlos wirkte. Dazu kombinierte die Hollywood-Beauty eine dunkle Lederhose, High Heels sowie eine auffällige goldene Kette.

Bei der Premiere von "Rumours", einer Komödie unter der Regie von Guy Maddin, strahlte sie an der Seite ihrer Co-Stars Denis Ménochet sowie den Drehbuchautoren Evan und Galen Johnson. Ihre Filmkollegen Alicia Vikander (35) und Game of Thrones-Star Charles Dance konnten an der Premiere leider nicht teilnehmen. Der Film erzählt die Geschichte von Staatsoberhäuptern der sieben reichsten Demokratien, die sich während des G7-Gipfels im Wald verirren und dabei mit surrealen Gefahren konfrontiert werden. Cate übernimmt dabei die Rolle der fiktiven deutschen Kanzlerin Hilda Ortmann.

Neben ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere ist sie auch stolze Mutter von vier Kindern: Mit ihrem langjährigen Ehemann Andrew Upton hat sie drei Söhne namens Dashiell, Roman und Ignatius sowie eine Tochter namens Edith. Mit ihrem Zweitältesten posierte sie erst vor wenigen Tagen zusammen im Blitzlichtgewitter bei den Albie Awards 2024. Zu der Veranstaltung erschien Cate in einem schwarzen Look, bestehend aus einem glänzenden, asymmetrischen Oberteil und einer schwarzen Lederhose, während ihr Sohnemann in einem schwarzen Anzug strahlte.

Getty Images Cate Blanchett und Denis Ménochet im September 2024

Getty Images Roman Upton und Cate Blanchett im September 2024

