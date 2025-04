Cate Blanchett will Schauspielkarriere an den Nagel hängen

Cate Blanchett (55), die australische Schauspielerin und zweifache Oscar-Preisträgerin, hat jetzt verkündet, dass sie ernsthaft darüber nachdenkt, ihre Schauspielkarriere hinter sich zu lassen. Die Mutter von vier Kindern sagte in einem Interview mit der Radio Times: "Meine Familie verdreht jedes Mal die Augen, wenn ich das sage, aber ich meine es ernst." Cate, bekannt für ihre ikonischen Rollen in Filmen wie "The Aviator", "Blue Jasmine" und der Herr der Ringe-Trilogie, erklärte weiter, sie fühle sich oft wie eine Außenseiterin in der glitzernden Welt des Showbusiness und habe noch "viele andere Dinge" im Leben, denen sie sich widmen möchte.

Ihre jüngsten Projekte deuten jedoch darauf hin, dass sie bereits neue Wege beschreiten möchte. So wird sie demnächst in dem Hörspiel "The Fever" auf Radio 4 zu hören sein – ihr erstes Projekt in diesem Genre. In den letzten Jahren zog sich Cate immer wieder vorübergehend aus der Schauspielszene zurück, etwa nach ihrem hochgelobten, aber emotional belastenden Auftritt im Film "Tár". Während der Dreharbeiten lebte sie laut The Mirror monatelang getrennt von ihrem Mann Andrew Upton und drei ihrer Kinder, was sie als "sehr schmerzhaft" beschrieb. Im gleichen Gespräch gab sie zu, dass "mütterliche Schuldgefühle" und der Balanceakt zwischen Karriere und Familie für sie eine ständige Herausforderung darstellen.

Trotz ihrer Absichten hat Cate in ihrer langen Karriere zahlreiche Höhen erreicht und sich mit ihrer Vielseitigkeit einen festen Platz in der Filmwelt gesichert. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera war sie von 2008 bis 2013 Co-Direktorin der Sydney Theatre Company und widmete sich dort auch ihrer großen Leidenschaft für das Theater. Mit ihrem Ehemann Andrew, den sie 1997 heiratete, teilt sie nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre berufliche Leidenschaft für die Bühne. Rückzugstendenzen zeigte die Australierin bereits in der Vergangenheit – doch nun wirkt sie entschlossener denn je, der Schauspielerei endgültig den Rücken zu kehren. Stattdessen möchte sie sich intensiver ihrer Familie widmen und neue Lebenswege einschlagen.

ActionPress / Moviestore Collection Cate Blanchett in "Der Herr der Ringe"

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin

