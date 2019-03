Endlich hat das Bangen ein Ende: Lange Zeit haben die Bachelor in Paradise-Stars Jade Roper Tolbert und Tanner Tolbert auf einen positiven Schwangerschaftstest gehofft. Vier Jahre nach ihrem ersten Treffen ist es endlich so weit! Sie erwarten ihr zweites Kind. Jetzt offenbarte die 32-jährige TV-Bekanntheit jedoch: Sie hatte eine Fehlgeburt, nur kurz nachdem sie ihren Traummann in der Show gefunden hatte – und danach ging es ihr richtig schlecht!

"Leider haben wir das Baby verloren", offenbarte "Bachelor in Paradise"-Jade unter Tränen auf ihrem YouTube-Kanal. Dann fügte sie an ihre Follower gewandt hinzu: "Ich wusste einfach nicht, wie ich es verarbeiten sollte, es ging so schnell. […] Ich denke, wenn eine Fehlgeburt passiert, fragen wir uns: 'Warum?'" Jade war offenbar bereits kurz nach ihrem Ausscheiden aus der Show schwanger. Ein Test hatte bestätigt, dass sie tatsächlich ein Kind erwarte. Doch ihr Wunder sollte nicht bleiben.

Wie sie enthüllte, hatte sie wegen der Fehlgeburt sogar eine Zeit lang heftige Gewissensbisse. Während der Show sei sie lange in schlechter gesundheitlicher Verfassung gewesen und hatte sogar daran gedacht, dass dies zur Fehlgeburt beigetragen haben könnte. Knapp zwei Jahre nach der Geburt von Töchterchen Emerson kann sich das TV-Paar nun allerdings erst mal auf sein zweites Wunder freuen!

Instagram / jadelizroper Tanner und Jade Roper Tolbert mit Töchterchen Emerson

Instagram / jadelizroper Jade und Tanner Tolbert

Instagram / jadelizroper Tanner Tolbert mit Frau Jade und Tochter Emerson

