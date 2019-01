Baby-Alarm im Paradies! Für Jade Roper Tolbert und ihren Mann Tanner wird 2019 definitiv ein aufregendes Jahr. Nur wenige Tage nach ihrem dritten Hochzeitstag, den die beiden auch in den sozialen Netzwerken gebührend feierten, konnte das US-Bachelor in Paradise-Paar nun eine weitere frohe Botschaft verbreiten: Im August wird die kleine Familie um ein weiteres Mitglied wachsen: Denn Jade erwartet ihr zweites Kind!

"Baby Nummer zwei ergänzt unsere Crew", verkündet die werdende Mama ihr Glück auf Instagram und hält strahlend Ultraschallbilder in die Kamera. Der Post wird binnen Stunden mehr als 300.000 Mal geliked und auch an Glückwünschen mangelt es nicht. Papa Tanner postet auf seinem eigenen Profil ein entzückendes Familienfoto mit den Worten: "Sieht so aus, als wäre Emmy total aufgeregt, eine große Schwester zu werden". Im Vordergrund steht ein Schild mit der Aufschrift "Baby Nummer zwei, erwartet im August 2019."

Jade und Tanner hatten sich 2015 in der US-Kuppelshow kennengelernt und sich am Ende direkt verlobt. So manches deutsche BiP-Paar dürfte sich solche Bilder wohl nur wünschen. Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) ließ ihre Enttäuschung über das Liebes-Aus mit Domenico De Cicco (35) endgültig im australischen Urwald zurück. Auch Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Mata trennten am Ende offenbar mehr als nur die Kilometer zwischen Berlin und Nürnberg.

Instagram / jadelizroper Jade und Tanner Tolbert

Instagram / jadelizroper Tanner und Jade Roper Tolbert mit Töchterchen Emerson

Instagram / jadelizroper Tanner Tolbert mit Frau Jade und Tochter Emerson

